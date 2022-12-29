Малкин — о поражении от «Детройта»: «Отличный урок для нас»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился эмоциями после поражения от «Детройта» (4:5 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Хозяева вели 4:0 уже после первого периода, однако «Детройт» смог отыграться, забросив по 2 шайбы во втором и третьем отрезках игры. В овертайме победу гостям принес гол Джейка Уолмана.

«Это снова отличный урок для нас. У нас много опыта. Мы старая команда, игроки не молоды. Понимаем, что должны правильно играть в течение всего матча», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

«Питтсбург» занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 44 очка за 35 матчей.