Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

29 декабря, 23:19

Малкин назвал Сергея Федорова лучшим российским хоккеистом всех времен

Игнат Заздравин
Корреспондент
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал, кого считает лучшим российским хоккеистом в истории.

28 декабря 37-летний Малкин оформил дубль в ворота «Айлендерс» (7:0) и вышел на второе место по числу голов среди россиян в истории НХЛ, обогнав Сергея Федорова.

По словам Малкина, он видел игру Федорова и считает его лучшим российским хоккеистом в истории.

«Прежде всего, я хочу сказать: я считаю, что Федоров — лучший российский игрок всех времен. Он мой кумир», — приводит слова Малкина журналист Мишель Кречиоло.

Федоров выступал в НХЛ с 1990 по 2009 годы. Он играл за «Детройт», «Анахайм», «Коламбус» и «Вашингтон». Россиянин трижды становился обладателем Кубка Стэнли.

Евгений Малкин
Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
2
Обсудить
Читайте также
«Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера
Дубову и Непомнящему присудили по 0 очков в партии за договорную ничью в Самарканде
ВС Польши признали неудачу с попыткой сбить залетевшую ракету
В Башкирии в ДТП пострадал министр здравоохранения региона
СК возбудил дело об убийстве отца журналиста Легойды
Чернышенко рассказал о запрете операторам связи увеличивать тарифы выше инфляции
Популярное видео
«Каролина» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Айлендерс» — «Вашингтон»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео бесплатно онлайн)

НХЛ: «Флорида» — «Рейнджерс», «Айлендерс» — «Вашингтон». Расписание матчей 30 декабря