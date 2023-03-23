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Сегодня, 04:40

Малкин обошел Беливо в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин вышел на 43-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Форвард сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата против «Колорадо». Теперь у россиянина 1220 (468+751) очков в лиге. Он обошел 10-кратного победителя Кубка Стэнли Жана Беливо (507+712).

Лучшим бомбардиром в истории НХЛ является Уэйн Гретцки, который набрал 2857 (894+1963) очков за карьеру. Лучший из россиян в этом списке — Александр Овечкин, занимающий 16-е место с 1479 (820+659) очками.

Евгений Малкин. Малкин сделал 50-ю голевую передачу в сезоне НХЛ
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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Малкин сделал 50-ю голевую передачу в сезоне НХЛ