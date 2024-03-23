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НХЛ

23 марта, 08:36

Малкин обошел Дельвеккио по очкам в истории НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
Евгений Малкин (справа).
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (2:4).

После этой игры на счету Малкина стало 1282 (490+792) очка за карьеру в НХЛ. По этому показателю 37-летний россиянин вышел на чистое 37-е место в истории лиги. Он обошел Алекса Дельвеккио, у которого 1281 очко. 36-е место в рейтинге занимает Джером Игинла с 1300 очками.

Малкин в текущем сезоне сыграл за «Питтсбург» 69 матчей и набрал 53 (19+34) очка.

Евгений Малкин
ХК Питтсбург Пингвинз
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