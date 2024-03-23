Малкин обошел Дельвеккио по очкам в истории НХЛ

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (2:4).

После этой игры на счету Малкина стало 1282 (490+792) очка за карьеру в НХЛ. По этому показателю 37-летний россиянин вышел на чистое 37-е место в истории лиги. Он обошел Алекса Дельвеккио, у которого 1281 очко. 36-е место в рейтинге занимает Джером Игинла с 1300 очками.

Малкин в текущем сезоне сыграл за «Питтсбург» 69 матчей и набрал 53 (19+34) очка.