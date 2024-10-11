Малкин оценил вероятность завершения карьеры после окончания контракта с «Питтсбургом»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин ответил на вопрос о возможном завершении карьеры через два года после окончания контракта с «Пингвинз».

«Если я не буду доволен своими выступлениями, то да, это, возможно, мои заключительные два года в качестве игрока. Если ситуация будет складываться хорошо, я, возможно, поиграю немного больше после этого. Это было бы здорово», — приводит слова Малкина The Athletic.

Малкин подписал новый четырехлетний контракт с «Питтсбургом» в 2022 году. По новому соглашению зарплата россиянина составляет 6,1 миллиона долларов в сезон.

В прошлом сезоне 38-летний нападающий провел 82 матча в регулярном чемпионате, отметившись 27 голами и 40 результативными передачами.

Ранее Малкин стал первым российским хоккеистом, отдавшим 800 голевых передач в североамериканском чемпионате.