Малкин ответил на вопрос, закрылось ли чемпионское окно для «Питтсбурга»: «Не хотелось бы так думать»

Центрфорвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в интервью «СЭ» ответил на вопрос, закрылось ли чемпионское окно для его команды, с которой он завоевал три Кубка Стэнли.

— Не хотелось бы так думать. Ты всегда выходишь побеждать. В прошлом сезоне никто не ставил на «Вегас». Я был очень удивлен его победе — скорее думал, что выиграет «Рейнджерс» или «Лос-Анджелес», за которым я наблюдал, и он мне очень импонировал. Или обратный пример: «Бостон» всех обыгрывал, рекорд по победам и очкам поставил, но не то, что в финал — даже во второй круг Кубка Стэнли выйти не смог.

И сейчас, когда не прошло еще и месяца с начала сезона, невозможно сказать, кто возьмет Кубок. Это зависит от множества нюансов. На нас в 2016-м, 2017-м тоже мало кто ставил. У «Питтсбурга» и тренера тогда поменяли, и на последнем месте мы полсезона шли. А потом все сложилось. Команда у нас сейчас неплохая, поверьте. Поборемся!