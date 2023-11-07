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Сегодня, 09:00

Малкин ответил на вопрос, закрылось ли чемпионское окно для «Питтсбурга»: «Не хотелось бы так думать»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
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Центрфорвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в интервью «СЭ» ответил на вопрос, закрылось ли чемпионское окно для его команды, с которой он завоевал три Кубка Стэнли.

— Не хотелось бы так думать. Ты всегда выходишь побеждать. В прошлом сезоне никто не ставил на «Вегас». Я был очень удивлен его победе — скорее думал, что выиграет «Рейнджерс» или «Лос-Анджелес», за которым я наблюдал, и он мне очень импонировал. Или обратный пример: «Бостон» всех обыгрывал, рекорд по победам и очкам поставил, но не то, что в финал — даже во второй круг Кубка Стэнли выйти не смог.

И сейчас, когда не прошло еще и месяца с начала сезона, невозможно сказать, кто возьмет Кубок. Это зависит от множества нюансов. На нас в 2016-м, 2017-м тоже мало кто ставил. У «Питтсбурга» и тренера тогда поменяли, и на последнем месте мы полсезона шли. А потом все сложилось. Команда у нас сейчас неплохая, поверьте. Поборемся!

Евгений Малкин. «Просил у «Питтсбурга» и 8 миллионов, но не дали. Контракт все равно хороший». Интервью Евгения Малкина

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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