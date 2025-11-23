Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:10

Малкин вышел на 27-е место в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов НХЛ

Анастасия Пилипенко
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поднялся на 27-е место по набранным очкам в регулярных чемпионатах НХЛ.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (2:3 ОТ) Малкин отметился голевой передачей, увеличив свое общее количество очков в лиге до 1370 (520+850).

Это позволило ему обойти канадца Джонни Буцика с 1369 очками (556+813). На 26-й позиции находится американец Майк Модано с 1374 очками (561+813). Лидером НХЛ по набранным очкам остается канадец Уэйн Гретцки с 2857 очками (894+1963).

В сезоне-2025/26 Малкин набрал 24 (6+18) очка в 21 матче.

1

  • Apei

    Пока лучше Сида по сезону идёт

    23.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Евгений Малкин
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Питтсбург Пингвинз
    Читайте также
    Силы ПВО сбили 75 украинских беспилотников над Россией за ночь
    Эксперт назвал меры по защите от протечек в квартире
    Моуринью раскритиковал футболистов «Бенфики» после победы в 1/16 финала Кубка Португалии
    Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
    Трамп назначил нового спецпосланника по Украине. Пять фактов о Дэниеле Дрисколле
    Галактионову дадут новую зарплату, но оставят сразу без пяти футболистов и Баринова. Что происходит в «Локомотиве»
    Популярное видео
    «Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
    «Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
    «Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
    Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя