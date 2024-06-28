Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

НХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 13:55

Малкин подтвердил, что примет участие в матче между сборными российских звезд НХЛ и КХЛ

Telegram Дзен

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин подтвердил, что примет участие в благотворительном матче между сборными российских звезд НХЛ и КХЛ.

«Когда Миша Сергачев пригласил меня поучаствовать в благотворительном матче в Москве, я сразу ответил согласием. Не раз принимал участие в таких матчах и в России, и в Северной Америке, всегда рад помочь тем, кому необходима наша поддержка.

По-моему, это будет первый такой матч, когда на льду соберется одновременно столько сильных хоккеистов из двух лиг, обладателей Кубка Стэнли и Кубка Гагарина. Надеюсь, что этот матч станет традиционным, и мы каждое лето будем играть в хоккей дома и дарить людям большой праздник добра», — приводит слова Малкина пресс-служба события.

Матч пройдет 20 июля в Москве на льду «ЦСКА Арены». Основную часть денежных средств, которая будет выручена от проведения матча, направят в благотворительные фонды, организованные хоккеистами и партнерами мероприятия.

Евгений Малкин
Хоккей
ХК Питтсбург Пингвинз
0
Читайте также
Умер экс-баскетболист «Автодора» Николай Хряпа
Певица Ариана Гранде посетила матч «Флориды» в Кубке Стэнли
Мужа блогера Блиновской объявили в розыск
Карпин отбил у РФС свой тренерский штаб и получил огромный контракт
Байден счел хорошим свое выступление на дебатах с Трампом
Белоусов поручил Генштабу предложить меры из-за дронов США над Черным морем
Популярное видео
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Маккиннон рассказал, что ему позвонил Гретцки после вручения личных наград НХЛ

Бобровский — о матче звезд НХЛ и КХЛ: «Будет интересно и круто»