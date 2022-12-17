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17 декабря, 23:19

Малкин заявил, что сможет сыграть в следующем матче: «Повезло, что в меня попал Кросби. Он слабо бросает»

Иван Торопцев
Корреспондент
Евгений Малкин (в центре).
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин заявил, что сможет сыграть в матче регулярного чемпионата против «Каролины».

В предыдущей встрече «Пингвинз» с «Флоридой» (4:2) россиянин получил травму в середине третьего периода. Его одноклубник Сидни Кросби бросал по воротам и попал в колено Малкину, после этого шайба отскочила в ворота «Пантерз». Российский хоккеист не смог доиграть матч до конца.

Сегодня, 17 декабря он принял участие в тренировке «Питтсбурга».

«Повезло, что в меня попал Кросби. Он слабо бросает», — приводит The Athletic слова Малкина.

В сезоне-2022/23 Малкин набрал 31 (10+21) очко в 30 матчах. «Питтсбург» сыграет с «Каролиной» в понедельник, 19 декабря, начало — в 1.00 (мск).

Евгений Малкин (в&nbsp;центре). Малкин забил гол и получил травму. И все это — в одном моменте!

Евгений Малкин
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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