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Сегодня, 05:01

Малкин признан первой звездой матча «Питтсбург» — «Баффало»

Евгений Козинов
Корреспондент
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Питтсбург» — «Баффало» (6:5 ОТ). Все трое были выбраны из составе победителей.

Первой звездой признан российский форвард Евгений Малкин. 38-летний россиянин забросил одну шайбу, которая стала для него 500-й в НХЛ, и сделал две голевые передачи.

Второй звездой стал канадский форвард Сидни Кросби, набравший 3 (1+2) очка. Он достиг отметки в 1600 набраных очков в НХЛ.

Замкнул тройку нападающий Брайан Раст, который забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу.

Евгений Малкин. Малкин еще раз вписал свое имя в историю! Вторым после Овечкина из россиян забил 500 голов в НХЛ
Евгений Малкин
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Питтсбург Пингвинз

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