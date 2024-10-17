Малкин признан первой звездой матча «Питтсбург» — «Баффало»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Питтсбург» — «Баффало» (6:5 ОТ). Все трое были выбраны из составе победителей.

Первой звездой признан российский форвард Евгений Малкин. 38-летний россиянин забросил одну шайбу, которая стала для него 500-й в НХЛ, и сделал две голевые передачи.

Второй звездой стал канадский форвард Сидни Кросби, набравший 3 (1+2) очка. Он достиг отметки в 1600 набраных очков в НХЛ.

Замкнул тройку нападающий Брайан Раст, который забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу.