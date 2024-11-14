Малкин: «Первый пропущенный гол в ворота «Питтсбурга» от «Детройта» — моя ошибка»

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (2:3 ОТ).

«Это была хорошая игра для нас, равная игра. Овертайм — но мы проиграли. Просто допустили пару ошибок. Первый пропущенный гол — моя ошибка. Я неправильно расположился на площадке. Я надеюсь, в следующий раз мы будем играть так же, но победим», — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.

Перед стартом встречи с «Питтсбург» подарил 38-летнему россиянину золотую клюшку в честь 500 заброшенных голов в матчах НХЛ.

«Питтсбург» с 15 очками расположился на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.