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Сегодня, 09:48

Малкин: «Первый пропущенный гол в ворота «Питтсбурга» от «Детройта» — моя ошибка»

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Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (2:3 ОТ).

«Это была хорошая игра для нас, равная игра. Овертайм — но мы проиграли. Просто допустили пару ошибок. Первый пропущенный гол — моя ошибка. Я неправильно расположился на площадке. Я надеюсь, в следующий раз мы будем играть так же, но победим», — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.

Перед стартом встречи с «Питтсбург» подарил 38-летнему россиянину золотую клюшку в честь 500 заброшенных голов в матчах НХЛ.

«Питтсбург» с 15 очками расположился на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Питтсбург Пингвинз

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