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Сегодня, 09:15

Малкин — о своей результативности на старте сезона: «Задача набрать сто очков стоит всегда»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в интервью «СЭ» рассказал об удачном для себя начале сезона (7 голов и 13 очков в 10 стартовых матчах) и ответил на вопрос о возможности набрать сто очков в регулярном чемпионате.

— В прошлом сезоне мы впервые за много лет не попали в плей-офф и отдыхали четыре с половиной месяца. За это время сильно соскучился по хоккею. Почти все лето не катался, занимался в зале, затем чуть раньше обычного вернулся в Питтсбург и начал ледовые тренировки. Конечно, хотелось в этом году с самого старта сезона войти в игру.

Слава богу, без травм — и хорошо, что подписали пару сильных игроков. У нас, считаю, сложилась хорошая тройка (с Райлли Смитом и Рикардом Раккелем. — Прим. И. Р.). Есть все, чтобы показывать качественный хоккей. Да, потерпели пару обидных поражений — в первую очередь домашних. Но сезон длинный, будем стараться — и все получится!

— Читал мнения специалистов, что вы вполне можете и сто очков в регулярке выбить. В 37 лет, считаете, такое возможно?

— Такая задача всегда стоит. Не озвучиваю это в прессе, но в голове всегда держу такую планку. Если снова ничего не пропущу и, как в прошлом сезоне, проведу все 82 игры, то хотелось бы к этому рубежу стремиться. Для любого хорошего нападающего сто очков — то, на что надо всегда ориентироваться. А там уж как получится.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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