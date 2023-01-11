Сегодня, 07:03
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал дубль и отдал две голевые передачи по итогам матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (5:4).
Форвард провел 28-ю игру в НХЛ с четырьмя и более очками. По этому показателю среди действующих игроков лиги Малкин уступает лишь одноклубнику Сидни Кросби (37), нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину (32) и форварду «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду (30).
Малкин по итогам матча против «Ванкувера» был признан первой звездой.