Малкин провел 28-й матч в НХЛ с 4 и более очками — это четвертый результат в лиге среди действующих игроков

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал дубль и отдал две голевые передачи по итогам матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (5:4).

Форвард провел 28-ю игру в НХЛ с четырьмя и более очками. По этому показателю среди действующих игроков лиги Малкин уступает лишь одноклубнику Сидни Кросби (37), нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину (32) и форварду «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду (30).

Малкин по итогам матча против «Ванкувера» был признан первой звездой.