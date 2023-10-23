Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:30

Малкин раскритиковал игру «Питтсбурга» в матче с «Сент-Луисом»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин остался недоволен игрой команды против «Сент-Луиса» (2:4) в матче НХЛ.

«Следующими в нашем расписании будут хорошие команды. Нам лучше начать играть лучше. Играть умнее. Играть жестче. Время перегруппироваться. Мы совершаем одни и те же ошибки снова и снова. Мы играем слишком рискованно. Эта игра была просто плохой. Я расстроен», — цитирует игрока The Athletic.

В 5 играх сезона у команды 3 поражения. 25 октября «Питтсбург» сыграет против «Далласа», 27 октября — с «Колорадо».

После этого матча «Питтсбург» с 4 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Сент-Луис» с 5 очками — на восьмой строчке «Запада».

Евгений Малкин
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Сент-Луис Блюз
0
Читайте также
Головин вошел в сборную тура чемпионата Франции по версии L'Equipe
Гомес прокомментировал свою двухгодичную дисквалификацию
В РФ определят единое время запрета на шум дома
Хэмилтона и Леклера дисквалифицировали на Гран-при США «Формулы-1»
Путь открыт: ВС РФ вышли к железной дороге в районе Авдеевки
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Анахайма» Минтюков стал второй звездой матча НХЛ с «Бостоном»