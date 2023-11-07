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Сегодня, 11:00

Малкин: «Питтсбург» хотел подарить африканское сафари. Но я попросил взамен поездку на финал ЛЧ"

Игорь Рабинер
Обозреватель
Евгений Малкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Центрфорвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в интервью «СЭ» рассказал о поездке на финал футбольной Лиге чемпионов в этом году, где английский «Манчестер Сити» обыграл итальянский «Интер» (1:0).

— В начале июня и вы, и Александр Овечкин, и Кирилл Капризов были на финале футбольной Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» в Стамбуле. Договаривались с ними о совместной поездке?

— Нет. Тут особая история. У меня в прошлом сезоне была тысячная игра за «Питтсбург», и клуб подарил мне эту поездку. «Пингвинз» все организовали — и перелет, и гостиницу, и билеты для меня и моей семьи на футбол. Очень благодарен им за это!

— То есть вы даже об этом не просили, а в «Питтсбурге», зная ваши пристрастия, угадали желание?

— Не совсем. Если честно, сначала был другой подарок — поездка в Африку на сафари. Но потом я увидел, что в это же время проходит финал Лиги чемпионов, и мы можем полететь через Турцию в Москву. Тогда и попросил клуб поменять маршрут. Поход на этот матч был больше не для меня, а для сына, потому что он увлекается и занимается футболом. Очень хотел, чтобы он увидел главный клубный футбольный матч в мире своими глазами.

Но было сложновато. В Стамбуле — огромные пробки. На стадионе присутствовал президент Турции, и почти все было перекрыто. Мы только добирались до стадиона два часа. Вокруг стадиона и на нем самом было миллион человек, много мусора и грязи, люди пили пиво на улицах, оставляли банки и кружки где попало...

Понимаю, сложно справиться с организацией такого события. Люди перелезали через заборы. Мы пришли на свои места, а они были заняты. Большая разница по сравнению с тем, как был организован чемпионат мира в Москве и вообще в России. Ажиотаж огромный, рестораны везде были забиты — не попадешь.

Мы встретились в Стамбуле с Капризовым, сходили на ужин. Провели время просто супер. Но для ребенка было тяжеловато. Он сильно устал, и мы даже чуть пораньше ушли с игры, на руках несли его в гостиницу. И сам матч начинался, по-моему, в девять вечера, поздновато...

— На сафари-то в итоге не поехали?

— Нет. Планируем, может, сделать это следующим летом. Но сейчас везде что-то происходит, и даже не знаешь, куда можно ехать, а куда не стоит...

Евгений Малкин
Футбол
Хоккей
Лига чемпионов УЕФА
ХК Питтсбург Пингвинз
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