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Сегодня, 10:15

Малкин рассказал, когда стремится покорить рубеж в 500 голов: «Надеюсь, получится в этом сезоне»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
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Центрфорвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в интервью «СЭ» рассказал об отношении к рубежу в 500 голов в регулярных чемпионатах НХЛ — и когда хотел бы его покорить. На сегодня у Джино — 478 шайб.

— Рубеж в 500 голов, до которого вам осталось чуть больше двадцати, манит так же сильно, как в свое время тысяча очков?

— Конечно, интересный рубеж! Он уже, можно сказать, на горизонте. Но стараюсь не то чтобы его не замечать, но не думать, не зацикливаться на этом. Если честно, в этом сезоне мне хочется просто наслаждаться хоккеем. Вижу, что у нас хорошая команда, и ребята горят желанием, в том числе наша тройка, которая всегда старается внести вклад в общее дело. Надеюсь, получится [покорить отметку в 500 голов] в этом сезоне. Главное — старание, а голы обязательно придут. Буду стараться!

— На днях вы вошли в число 40 лучших бомбардиров по системе «гол плюс пас» за всю историю НХЛ. Следите ли за этой статистикой и ставите ли в ней какие-то задачи?

— Не скажу, что прямо слежу — но открываешь новости, и мимо пройти сложно. Читаю все — и про НХЛ, и про КХЛ. В наше время социальных сетей все распространяется так, что не узнать какой-то факт невозможно. И друзья, когда чего-то достигну, поздравляют, и жена иногда может написать — но очень редко, ха-ха! Карьера неплохая, но я еще не закончил. Наслаждаюсь игрой и хочу продолжать это делать.

Евгений Малкин. «Просил у «Питтсбурга» и 8 миллионов, но не дали. Контракт все равно хороший». Интервью Евгения Малкина

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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