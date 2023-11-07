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Сегодня, 10:00

Малкин — о контракте с «Питтсбургом»: «Ну, как продешевил — больше не давали!»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
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Центрфорвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в интервью «СЭ» рассказал о действующем с прошлого сезона контракте с «Питтсбургом» (4 года, 24,4 миллиона долларов) и о шансах на возвращение в магнитогорский «Металлург» после его окончания в 2026 году, когда ему будет 40 лет.

— Перед прошлым сезоном вы подписали с «Питтсбургом» четырехлетний контракт на шесть миллионов долларов в год. А затем набрали больше 80 очков и новый сезон начали еще лучше. Не думаете, что продешевили, и можно было с вашими заслугами перед клубом выжать из него и побольше?

— Ну, как продешевил — больше не давали! Думаете, я не хотел, что ли? Просил и восемь, но не дали. Может, думали, что у меня было много травм и уже не тот уровень. Конечно, всегда хочется чуть больше, чем дают. Мои агенты боролись до конца, могу это с уверенностью сказать. Контракт все равно хороший. Будем работать!

— Экс генеральный менеджер магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин заявил, что не верит в ваше возвращение в «Магнитку» в 2026 году. А вы сами — верите?

— Тяжело загадывать. Но если Величкин не верит... Может, наперекор ему вернуться, ха-ха?

Евгений Малкин. «Просил у «Питтсбурга» и 8 миллионов, но не дали. Контракт все равно хороший». Интервью Евгения Малкина

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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