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Сегодня, 10:30

Малкин — о секретах игрового долголетия: «Питание, массажи, восстановление. Вся лига отказывается от десертов, кока-колы»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Евгений Малкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Центрфорвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в интервью «СЭ» рассказал о секретах игрового долголетия.

— На сколько лет вы сейчас себя ощущаете и что делаете, чтобы чувствовать себя молодым?

— Сказать конкретно, на 20, 25 или 30, не могу. Сколько есть — все мои! Стараюсь больше следить за питанием, делать массажи — сейчас понимаю, насколько важно восстановление. Больше тянусь. Мышцы болят после каждой игры, надо делать заминку, растягиваться. Вроде маленькие нюансы, но они очень важны.

И, как я уже сказал, питание. Сейчас не только я — вся лига отказывается от десертов, кока-колы. Раньше приходишь на обед — всегда стоит кола, «фанта», вся эта газировка. Сейчас не то, что это — даже мороженое редко где можно увидеть.

Многие игроки — настоящие атлеты, хотят показать себя и получить хороший контракт, для чего внимательно следят за своим организмом. Конкуренция зашкаливает. С каждым годом в лигу врываются все больше молодых игроков — им 18 лет, а играют так, будто уже 25. Надо соответствовать. И очень важна подготовка летом. Надо пожертвовать какими-то моментами, связанными с отдыхом, вставать рано утром и ехать на тренировку.

Евгений Малкин. «Просил у «Питтсбурга» и 8 миллионов, но не дали. Контракт все равно хороший». Интервью Евгения Малкина

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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