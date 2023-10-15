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Сегодня, 09:56

Малкин считает, что «Питтсбург» обязан выйти в плей-офф в этом сезоне

Руслан Минаев
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин считает, что «Пингвинз» обязаны выйти в плей-офф по итогам регулярного чемпионата в этом сезоне.

«Я знаю, что нашу тройку (со Райли Смитом и Рикардом Ракелем) не будут менять через каждый матч. Мне кажется, тренер хочет, чтобы мы продолжали играть в таком сочетании весь сезон — надеюсь, это так. И хочется верить, что обойдемся без серьезных травм. Поэтому для меня это тоже сильная мотивация, что у нас хорошее звено, и уже никакие отмазки не помогут, если что-то будет не получаться. Я думаю, для меня это одна из лучших троек за длительное время. Будем стараться, чтобы оправдывать доверие», — цитирует Малкина matchtv.ru.

После трех матчей «Питтсбург» набрал 4 очка и занимает 4-е место в Восточно конференции.

В прошлом сезоне «Пингвинз» завершили сезон на 9-м месте с 91 очком, отстав от 8-й строчки, которая обеспечивает выход в плей-офф, на 1 очко.

Источник: matchtv.ru
Евгений Малкин
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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