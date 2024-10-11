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Сегодня, 07:13

Малкин стал первым россиянином в истории НХЛ, сделавшим 800 голевых передач

Игнат Заздравин
Корреспондент
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин достиг отметки в 800 результативных передач в НХЛ.

11 октября «Питтсбург» на выезде обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. Малкин отметился двумя результативными передачами.

38-летний хоккеист стал первым российским игроком в истории НХЛ, сделавшим 800 голевых передач.

Всего Малкин стал 34-м хоккеистом, которому покорилась эта отметка. Среди действующих игроков Малкина опережают только Сидни Кросби (1006 передач) и Патрик Кейн (813).

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз

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