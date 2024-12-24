Малкин стал вторым российским хоккеистом в истории НХЛ с 500+ очками в большинстве

Сегодня, 09:25
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин стал вторым российским хоккеистом в истории НХЛ по количеству очков в большинстве.
В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (7:3) Малкин в первом периоде отдал результативную передачу на гол Майкла Бантинга в численном преимуществе, набрав 500-е очко при игре в большинстве в карьере. Это второй показатель среди российских хоккеистов.
На первом месте находится форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, у него 588 очков в большинстве.
Всего в этом сезоне на счету 38-летнего надающего «Пингвинз» 29 (7+22) очков в 36 матчах.