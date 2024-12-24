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Сегодня, 09:25

Малкин стал вторым российским хоккеистом в истории НХЛ с 500+ очками в большинстве

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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин стал вторым российским хоккеистом в истории НХЛ по количеству очков в большинстве.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (7:3) Малкин в первом периоде отдал результативную передачу на гол Майкла Бантинга в численном преимуществе, набрав 500-е очко при игре в большинстве в карьере. Это второй показатель среди российских хоккеистов.

На первом месте находится форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, у него 588 очков в большинстве.

Всего в этом сезоне на счету 38-летнего надающего «Пингвинз» 29 (7+22) очков в 36 матчах.

Александр Овечкин
Евгений Малкин
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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