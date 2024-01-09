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Сегодня, 07:18

Малкин ударил соперника по лицу во время матча «Питтсбурга» с «Филадельфией»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин принял участие в стычке, которая произошла в середине третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:1).

Три хоккеиста «Флайерз» прижали Малкина к борту, после чего судьи быстро разняли игроков, однако россиянин ударил нападающего Скотта Лотона.

Малкин и Лотон получили по две минуты штрафа за инцидент.

Позднее, находясь на скамейке штрафников, Малкин обратил внимание соперников на табло, где был указан счет матча.

В матче с «Филадельфией» Малкин забросил 15-ю шайбу в сезоне-2023/24.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Филадельфия Флайерз
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