Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

31 октября, 08:59

Малкин установил рекорд XXI века в НХЛ, набрав 17 очков на старте сезона в 39 лет

Сергей Ярошенко
Евгений Малкин.
Фото Getty Images

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин установил рекорд НХЛ в XXI веке.

В игре с «Миннесотой» (4:1) россиянин отметился результативной передачей. Таким образом, форвард в первых 12 матчах сезона набрал 17 (3+14) очков, что является лучшим результатом среди игроков в возрасте 39 лет за последние 55 лет.

Малкин повторил достижение нападающего «Монреаля» Жана Беливо в сезоне-1970/71 и обошел прошлогодний результат форварда «Вашингтона» Александра Овечкина (16 очков).

16

  • Андрей Андрей

    Спирт-Мишка унитаз,опять пургу гонишь.

    31.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Соплю прожуй анальную

    31.10.2025

  • ivan.wanix

    Вонючка, нюхай своё сраньё сам ;-) Успехов, не задохнись )))

    31.10.2025

  • Trezvy

    Есть ещё порох в пороховницах!

    31.10.2025

  • adamantane'

    Зато как эффективно Женя использует игровое время!

    31.10.2025

  • adamantane'

    Особенно поражает его результативность по передачам: 13 передач в 10 первых играх!

    31.10.2025

  • андр

    Все эти рекорды для любителей статистики. Главное, как Малкин классно сейчас играет! Лишь бы без травм и домашних неурядиц.

    31.10.2025

  • чебуратор

    Жека ещё попылит....Соточку очков наберёт ещё.

    31.10.2025

  • СЕРХИО76

    Прощальная гастроль?

    31.10.2025

  • Kiril1Yrich

    если бы его голы еще засчитывали...чистый гол отменили, Малкин впечатляет, может колени искуссвенные, в отличие от саши он хорошо двигается

    31.10.2025

  • Тор-1

    Самого то не блевануло от такой писанины?

    31.10.2025

  • mdgrun

    фи

    31.10.2025

  • mdgrun

    Могем!

    31.10.2025

  • grhelga

    Надолго ли его хватит, уже всего 15 минут играет В отличие от Овечкина у Жени были очень серьезные травмы ног, колени искусственные

    31.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Примитивно-однобокий псевдо-рукордист 27 дней не мянял свои вонючие носки в коньках - энто мировой рекорд для 40 летних игруль в 21 веке.

    31.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Евгений Малкин
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Питтсбург Пингвинз
    Читайте также
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
    Популярное видео
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя