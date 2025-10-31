Малкин установил рекорд XXI века в НХЛ, набрав 17 очков на старте сезона в 39 лет

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин установил рекорд НХЛ в XXI веке. В игре с «Миннесотой» (4:1) россиянин отметился результативной передачей. Таким образом, форвард в первых 12 матчах сезона набрал 17 (3+14) очков, что является лучшим результатом среди игроков в возрасте 39 лет за последние 55 лет. Малкин повторил достижение нападающего «Монреаля» Жана Беливо в сезоне-1970/71 и обошел прошлогодний результат форварда «Вашингтона» Александра Овечкина (16 очков).

Trezvy Есть ещё порох в пороховницах! 31.10.2025

adamantane' Зато как эффективно Женя использует игровое время! 31.10.2025

adamantane' Особенно поражает его результативность по передачам: 13 передач в 10 первых играх! 31.10.2025

андр Все эти рекорды для любителей статистики. Главное, как Малкин классно сейчас играет! Лишь бы без травм и домашних неурядиц. 31.10.2025

чебуратор Жека ещё попылит....Соточку очков наберёт ещё. 31.10.2025

СЕРХИО76 Прощальная гастроль? 31.10.2025

Kiril1Yrich если бы его голы еще засчитывали...чистый гол отменили, Малкин впечатляет, может колени искуссвенные, в отличие от саши он хорошо двигается 31.10.2025

Тор-1 Самого то не блевануло от такой писанины? 31.10.2025

mdgrun Могем! 31.10.2025

grhelga Надолго ли его хватит, уже всего 15 минут играет В отличие от Овечкина у Жени были очень серьезные травмы ног, колени искусственные 31.10.2025