Малкин установил рекорд XXI века в НХЛ, набрав 17 очков на старте сезона в 39 лет

31 октября, 08:59
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин установил рекорд НХЛ в XXI веке.
В игре с «Миннесотой» (4:1) россиянин отметился результативной передачей. Таким образом, форвард в первых 12 матчах сезона набрал 17 (3+14) очков, что является лучшим результатом среди игроков в возрасте 39 лет за последние 55 лет.
Малкин повторил достижение нападающего «Монреаля» Жана Беливо в сезоне-1970/71 и обошел прошлогодний результат форварда «Вашингтона» Александра Овечкина (16 очков).
Андрей Андрей
31.10.2025
Saiga-спринтер
31.10.2025
ivan.wanix
31.10.2025
Trezvy
Есть ещё порох в пороховницах!
31.10.2025
adamantane'
Зато как эффективно Женя использует игровое время!
31.10.2025
adamantane'
Особенно поражает его результативность по передачам: 13 передач в 10 первых играх!
31.10.2025
андр
Все эти рекорды для любителей статистики. Главное, как Малкин классно сейчас играет! Лишь бы без травм и домашних неурядиц.
31.10.2025
чебуратор
Жека ещё попылит....Соточку очков наберёт ещё.
31.10.2025
СЕРХИО76
Прощальная гастроль?
31.10.2025
Kiril1Yrich
если бы его голы еще засчитывали...чистый гол отменили, Малкин впечатляет, может колени искуссвенные, в отличие от саши он хорошо двигается
31.10.2025
Тор-1
Самого то не блевануло от такой писанины?
31.10.2025
mdgrun
31.10.2025
mdgrun
Могем!
31.10.2025
grhelga
Надолго ли его хватит, уже всего 15 минут играет В отличие от Овечкина у Жени были очень серьезные травмы ног, колени искусственные
31.10.2025
Saiga-спринтер
31.10.2025