Малкин уверен, что «Лос-Анджелес» выйдет в финал Кубка Стэнли

Хоккеист «Питтсбурга» Евгений Малкин считает, что «Лос-Анджелес» выйдет в финал Кубка Стэнли.

«Миннесота» зря отказалась от Кевина Фиалы, «Лос-Анджелес» будет в финале», — цитирует Малкина его жена Анна Кастерова в своем телеграм-канале.

«Миннесота» летом 2022 года рассталась с 25-летним нападающим Кевином Фиалой, обменяв его в «Лос-Анджелес» на защитника Брока Фэйбера и 19-й выбор на драфте.

В первом раунде плей-офф «Миннесота» играет с «Далласом», «Лос-Анджелес» - с «Эдмонтоном». Счет в обеих сериях на данный момент — 2:2.