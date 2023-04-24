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Сегодня, 11:25

Малкин уверен, что «Лос-Анджелес» выйдет в финал Кубка Стэнли

Евгений Малкин (&amp;quot;Питтсбург&amp;quot;).
Фото Global Look Press
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Хоккеист «Питтсбурга» Евгений Малкин считает, что «Лос-Анджелес» выйдет в финал Кубка Стэнли.

«Миннесота» зря отказалась от Кевина Фиалы, «Лос-Анджелес» будет в финале», — цитирует Малкина его жена Анна Кастерова в своем телеграм-канале.

«Миннесота» летом 2022 года рассталась с 25-летним нападающим Кевином Фиалой, обменяв его в «Лос-Анджелес» на защитника Брока Фэйбера и 19-й выбор на драфте.

В первом раунде плей-офф «Миннесота» играет с «Далласом», «Лос-Анджелес» - с «Эдмонтоном». Счет в обеих сериях на данный момент — 2:2.

 

Источник: Телеграм-канал Анны Кастеровой
Евгений Малкин
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Миннесота Уайлд
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