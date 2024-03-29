Малкин вошел в число хоккеистов, которые забили 20 и более голов в 15 сезонах в НХЛ

29 марта, 06:23
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забил два гола в матче с «Коламбусом» (3:2). Для Малкина это 20-й и 21-й голы в нынешнем сезоне.
Россиянин стал 31-м игроком в истории НХЛ и четвертым действующим хоккеистом, забившим в 15 сезонах по 20 и более голов. По этому показателю он сравнялся с форвардом «Детройта» Патриком Кейном. Больше только у капитана «Вашингтона» Александра Овечкина (19) и Сидни Кросби из «Пингвинз» (16).
Всего за карьеру Малкин провел 1135 матчей, в которых забил 492 шайбы и отдал 792 голевые передачи.
«Питтсбург» набрал 74 очка и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Коламбус» — последний (58 очков).