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9 мая, 23:07

Малкин вошел в число номинантов на «Кинг Клэнси Трофи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин включен в число номинантов на «Кинг Клэнси Трофи», сообщает пресс-служба НХЛ.

Награда с 1988 года вручается игроку, который является примером для партнёров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни. На нее номинируют по одному хоккеисту из каждой команды НХЛ. Действующим обладателем «Кинг Клэнси Трофи» является Пи-Кей Суббан («Нью-Джерси»).

В минувшем сезоне 36-летний россиянин набрал 83 (27+56) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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