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НХЛ

Сегодня, 07:03

Малкин вышел на 42-е место по очкам в истории НХЛ

Руслан Минаев
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился одной шайбой и тремя результативными передачами в матче с «Вашингтоном» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

Таким образом, форвард набрал 1233 (472+761) очка и вышел на 42-еместо по очкам в истории НХЛ. Россиянин обошел Фила Хаусли, на счету которого 1232 (338+894) очка.

На 41-м месте идет Патрик Кейн с 1237 (451+786) очками, который на данный момент остается без клуба.

После игры с «Вашингтоном» Малкин был признан первой звездой матча.

Первый матч Овечкина испортил Малкин. Евгений и его «Питтсбург» переехали «Вашингтон»

Евгений Малкин
Патрик Кейн
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
Фил Хаусли
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