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Сегодня, 04:55

Малкин забросил «Рейнджерс» в 31-й раз в карьере. Он забивал больше только в ворота «Айлендерс»

Иван Торопцев
Корреспондент
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин реализовал большинство во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

36-летний россиянин забросил шайбу в ворота «Рейнджеров» в 31-й раз в карьере (учитываются только матчи регулярного чемпионата). Малкин забрасывал больше только в играх с другой командой из Нью-Йорка — «Айлендерс» (32 раза).

Шайба в ворота «Рейнджерс» стала для Малкина 455-й в НХЛ, он набрал 1179-е очко в лиге и догнал по этому показателю Сергея Федорова.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Питтсбург Пингвинз
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Малкин догнал Федорова по числу очков в НХЛ

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