Малкин забросил 490-ю шайбу в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил 490-ю шайбу в НХЛ.

Форвард «пингвинов» забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (6:3). Таким образом, на счету 37-летнего форварда стало 490 голов в НХЛ. Всего в карьере россиянин сыграл 1128 матчей, в которых набрал 1279 (490+789) очков. Нападающий занимает 50-е место в истории лучших снайперов НХЛ.

Вместе с «Пингвинз» Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

«Питтсбург» занимает 13-е место в Восточной конференции, набрав 67 очков в 65 матчах.