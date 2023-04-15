Малкин занял второе место по числу потерь шайбы в сезоне НХЛ

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин занял второе место в регулярном чемпионате НХЛ по числу потерь шайбы.

На счету 36-летнего россиянина 105 потерь. Больше только у нападающего «Бостона» Давида Пастрняка (109). Также в топ-10 по потерям вошли Артемий Панарин («Рейнджерс», 102), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 102), Эрик Карлссон («Сан-Хосе», 101), Никита Кучеров («Тампа», 98), Митч Марнер («Торонто», 94), Джонатан Ковачевич («Монреаль», 77), Джек Хьюз («Нью-Джерси», 85) и Иван Проворов («Филадельфия», 85).

В текущем сезоне Малкин провел 82 матча, в которых набрал 83 (27+56) очка при коэффициенте полезности «-12».