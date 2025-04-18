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Сегодня, 08:09

Малкин завершил регулярный чемпионат НХЛ с 50 очками

Сергей Ярошенко
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.
Фото Getty Images
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин в сезоне-2024/25 забил 16 голов и отдал 34 результативные передачи в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Таким образом, он завершил регулярку с 50 очками.

Это пятый показатель по результативным баллам в «Пингвинз», выше 38-летнего россиянина находятся защитник Эрик Карлссон (53 очка), а также форварды Брайан Раст (65), Рикард Ракелль (70) и Сидни Кросби (91).

«Питтсбург» набрал 80 очков и финишировал на 13-м месте в Восточной конференции. Команда не попала в плей-офф.

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Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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