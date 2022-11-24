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НХЛ

24 ноября, 08:14

Малкин: «Последние три дня я плачу ежедневно»

Виталий Косик
Корреспондент
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался о своем эмоциональном состоянии после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (2:1 Б). Россиянин забросил победный буллит.

«Последние три дня я плачу ежедневно. Команда преподносит мне множество сюрпризов. Моя жена и сын приехали ко мне в Чикаго перед игрой. Очень много хорошего происходило. Мы выиграли две последние игры, что тоже безусловно важно», — цитирует россиянина пресс-служба НХЛ.

21 ноября перед встречей с «Чикаго» Малкин эмоционально отреагировал на момент, когда его сын Никита зачитал состав на матч. Игра стала 1000-й для российского форварда.

Сегодня, 24 ноября, игроки «Питтсбурга» вышли на лед в матче против «Калгари» в свитерах Малкина с номером 71 и нашивками ассистента капитана.

Евгений Малкин
ХК Питтсбург Пингвинз
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