Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 02:08

Малкину не хватило секунды, чтобы спасти «Питтсбург» от поражения в матче с «Бостоном»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в конце матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (1:2). 36-летний россиянин поразил ворота соперника, но сделал это спустя секунду после финальной сирены, поэтому гол не засчитали.

Игра прошла на открытом воздухе на стадионе «Фенвэй» в рамках «Зимней классики».

Малкин провел на льду чуть больше 21 минуты и отметился тремя бросками по воротам соперника.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
0
Читайте также
Сколько осталось забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки?
«Я просто наслаждаюсь игрой». Овечкин оформил новогодний хет-трик
Бастрыкин поручил возбудить дело после обвинений СБУ в адрес Набиуллиной
В Турции отказались ограничивать сделки по газу на создаваемом с РФ хабе
Два мирных жителя погибли при обстреле Рубежного со стороны ВСУ
Премьер Польши назвал несчастным случаем взрыв гранатомета в здании полиции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

НХЛ, расписание и результаты: «Бостон» обыграл «Питтсбург», «Колорадо» — «Вегас» и другие

Сыновья Летанга и Малкина сыграли вместе в хоккей перед матчем «Питтсбург» — «Бостон»