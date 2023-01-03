Малкину не хватило секунды, чтобы спасти «Питтсбург» от поражения в матче с «Бостоном»

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Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в конце матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (1:2). 36-летний россиянин поразил ворота соперника, но сделал это спустя секунду после финальной сирены, поэтому гол не засчитали.
MALKIN IS UNABLE TO BEAT THE BUZZER pic.twitter.com/alKrRIqcFL— Mr Matthew CFB (@MrMatthewCFB) January 2, 2023
Игра прошла на открытом воздухе на стадионе «Фенвэй» в рамках «Зимней классики».
Малкин провел на льду чуть больше 21 минуты и отметился тремя бросками по воротам соперника.