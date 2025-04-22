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Сегодня, 12:30

Татьяна Овечкина — о хейтерах сына: «Ну их всех на фиг!»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Татьяна Овечкина.
Фото Игорь Рабинер, «СЭ»
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Мама Александра Овечкина, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу, в эксклюзивном интервью «СЭ» высказалась о недоброжелателях, критикующих ее сына.

— Вас однажды показали крупным планом со слезами на глазах.

— Слезы были, потому что папы, Викторыча, нет с нами. Отец тоже радовался бы. А так было очень приятно, очень. И чувствовала гордость за парня. Он достиг всего этого не просто так, по щелчку пальцев, а за счет колоссального труда и большого желания в течение стольких лет. Иногда даже с ужасом думаю — двадцать лет, почти девятьсот голов. Это же просто обалдеть можно! И есть еще какие-то «доброжелатели», которые хают Сашу.

— Да не обращайте внимания. У каждого большого спортсмена и просто известного человека есть те, кто его не любят. Зато смотрите, кто поздравил: Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Майкл Фелпс, Роджер Федерер, Новак Джокович...

— Да пусть один такой «доброжелатель» хотя бы один гол забьет, случайный, с рикошетами! А он — девятьсот. И ведь осуждают даже то, как забивает: в пустые ворота, сидя, боком, лежа. Какая вам разница?! Да что я вообще про них говорю. Ну их всех на фиг.

— Лежа он в первом сезоне забил «Финиксу» Уэйна Гретцки, как многие считают, самый красивый гол в истории НХЛ.

— Вот и я о том же. Голы его — вообще красавцы. Часто смотрю диск, где все его шайбы — с первой до последней на сегодня. Хочется увидеть не мимоходом, а в деталях, как, за счет чего каждый гол получился. Это очень интересно! — сказала Татьяна Овечкина.

6 апреля 39-летний Овечкин в матче против «Айлендерс» (1:4) забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, побив снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки (894). После завершения регулярного чемпионата сезона-2024/25 на счету россиянина 897 голов.

22 апреля Овечкин оформил дубль в первом матче серии «Кэпиталз» против «Монреаля» (3:2 ОТ) в 1/8 финала Кубка Стэнли, забросив победную шайбу в овертайме.

Александр Овечкин (в&nbsp;центре) с&nbsp;родителями Михаилом и&nbsp;Татьяной Овечкиными.«Муж говорил: Саша перебьет рекорд Гретцки. А Сашу никто не перебьет». Интервью с Татьяной Овечкиной

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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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