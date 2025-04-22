Мама Овечкина — о воспитании сына: «С детства впитывал спортивный командный дух»

Мама Александра Овечкина, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу, в эксклюзивном интервью «СЭ» поделилась подробностями о детстве сына.

— О чем думали, когда в ноябре сын сломал ногу?

— Обидно было, конечно. Но здесь Настя молодец! Она все контролировала и делала как надо, как говорили врачи.

— Это же от вас к нему передалось и командное, капитанское начало?

— Можно, наверное, так сказать. Командный дух, микроклимат в коллективе должен быть обязательно. И Саша создает в «Вашингтоне» этот микроклимат. Потому что Санька с рождения был в команде и знает, что это такое! Я его всегда на сборы брала, и он все прекрасно видел своими глазами. Во Дворце спорта «Динамо» на улице Лавочкина, когда мы тренировались, он с детского возраста впитывал этот спортивный командный дух.

— То есть у него это в крови.

— Да, перед глазами всегда был пример. Хороший пример. И он сам со временем таким примером стал, — сказала Татьяна Овечкина.

6 апреля 39-летний Овечкин в матче против «Айлендерс» (1:4) забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, побив снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки (894). После завершения регулярного чемпионата сезона-2024/25 на счету россиянина 897 голов.

22 апреля Овечкин оформил дубль в первом матче серии «Кэпиталз» против «Монреаля» (3:2 ОТ) в 1/8 финала Кубка Стэнли, забросив победную шайбу в овертайме.