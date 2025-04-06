Мама Овечкина трогательно поздравила сына с рекордом: «Ты молодец. Я тобой очень горжусь»

Мама нападающего и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина Татьяна записала трогательное поздравление игроку, который в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» побил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки.

Это обращение показали на кубе в ходе торжественной церемонии после 895-й шайбы россиянина за карьеру. При этом мама Овечкина присутствовала на матче.

«Саша, ты молодец. Я тобой очень горжусь и очень сильно тебя люблю. Думаю, и папа бы тобой гордился, потому что он многое сделал для того, чтобы ты стал таким хорошим игроком», — сказала Татьяна Овечкина.

39-летний россиянин забил 895 голов в 1487 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Теперь он единолично занимает первую строчку списка лучших снайперов в истории лиги.