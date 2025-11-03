Марченко набирал по очку в каждом из пяти последних матчей

Российский защитник «Коламбуса» Кирилл Марченко отметился результативной серией: в пяти последних матчах подряд он набирал по одному очку.

Всего на счету 25-летнего россиянина в этой серии 5 результативных передач.

«Коламбус» в этих матчах победил «Сент-Луис» (3:2), «Торонто» (6:3), «Баффало» (4:3 ОТ) и «Питтсбург» (5:4 Б) и уступил «Айлендерс» (2:3).

В сезоне-2025/26 Марченко в 12 матчах набрал 12 (5+7) очков.