Марченко набирал по очку в каждом из пяти последних матчей

3 ноября, 03:41
Российский защитник «Коламбуса» Кирилл Марченко отметился результативной серией: в пяти последних матчах подряд он набирал по одному очку.
Всего на счету 25-летнего россиянина в этой серии 5 результативных передач.
«Коламбус» в этих матчах победил «Сент-Луис» (3:2), «Торонто» (6:3), «Баффало» (4:3 ОТ) и «Питтсбург» (5:4 Б) и уступил «Айлендерс» (2:3).
В сезоне-2025/26 Марченко в 12 матчах набрал 12 (5+7) очков.
pulmon67
Не знал что Марченко в защиту перевели:man_shrugging:
03.11.2025