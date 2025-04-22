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22 апреля, 19:51

Марченко — о рекорде Овечкина: «Ему осталось еще 3 гола до 900 — это нечто»

Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко рассказал о том, как отреагировал на рекорд форварда «Вашингтона» Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Если бы мы вышли в плей-офф, то сыграли бы с Овечкиным и его «Вашингтоном»? Мы не очень думали об этом в конце регулярки. Я уважаю Овечкина и «Вашингтон», но мне не так важно, кто будет соперником в плей-офф. Команда с первого места в конференции, со второго, «Вашингтон» или кто-то еще — без разницы. Мы просто выходим, играем в свой хоккей и хотим победить. Конечно, перед матчем я поздороваюсь, но когда игра начинается... Это плей-офф, мы бьемся за Кубок Стэнли, остальное неважно. Следил ли я за погоней Овечкина за рекордом? Сколько у него теперь голов, 897? Осталось еще 3 до 900 — это нечто», — сказал Марченко в интервью, опубликованном на сайте «Коламбуса».

6 апреля Овечкин в матче против «Айлендерс» забил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и установил новый рекорд лиги, опередив Уэйна Гретцки (894).

39-летний россиянин завершил сезон-2024/25 с 897 забитыми голами в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру.

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Александр Овечкин
Кирилл Марченко
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ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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