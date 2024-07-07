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Сегодня, 06:47

Марченко обратился в арбитраж для разрешения контрактного спора с «Коламбусом»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко обратился в арбитраж для определения зарплаты по контракту, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Всего в арбитраж обратились 14 игроков лиги. Слушания будут проходить с 20 июля по 4 августа. Хоккеисты, обратившиеся в арбитраж, могут подписать новые контракты со своими действующими командами в любое время до начала слушаний.

В минувшем сезоне 23-летний россиянин провел 78 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 42 (23+19) очка. «Коламбус» завершил сезон на последнем месте в Восточной конференции.

Кирилл Марченко
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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