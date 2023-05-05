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Сегодня, 12:38

Марченко объяснил, почему приступает к тренировкам задолго до старта сезона в НХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко объяснил, почему приступает к тренировкам задолго до старта сезона в НХЛ.

«Зачем я так рано начинаю тренироваться? Сейчас буду умничать. Но это не потому, что я такой умный, это просто тренер мне все рассказал. С научной точки зрения мышцы восстанавливаются за десять дней. После десяти дней отдыха тело заново готово получать нагрузки. Тут еще дело в психологии. Если ментально я готов приступать к тренировкам, то приступаю. Если нет, то надо дать организму время. Ребятам, которые играют в плей-офф, в финале, порой надо и месяц головой отдыхать. Но это сейчас не мой случай. Хорошо, что у меня есть четыре-пять месяцев нормально поработать и подготовиться к новому сезону. За это время можно многое поменять и приехать не то что другим хоккеистом, но стать гораздо лучше. И это время упускать нельзя. Но у меня сейчас не тяжелые тренировки, я не выхожу на лед. Хожу в зал, подкачиваюсь», — приводит слова Марченко Sport24.

В сезоне-2022/23 регулярного чемпионата Марченко набрал 25 (21+4) очков в 59 матчах.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-05-05-marchenko-o-predsezonke-myshtsy-vosstanavlivayutsya-za-10-dney-tak-chto-s-1maya-ya-uzhe-treniruyus
Кирилл Марченко
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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