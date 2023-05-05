Марченко объяснил, почему приступает к тренировкам задолго до старта сезона в НХЛ

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко объяснил, почему приступает к тренировкам задолго до старта сезона в НХЛ.

«Зачем я так рано начинаю тренироваться? Сейчас буду умничать. Но это не потому, что я такой умный, это просто тренер мне все рассказал. С научной точки зрения мышцы восстанавливаются за десять дней. После десяти дней отдыха тело заново готово получать нагрузки. Тут еще дело в психологии. Если ментально я готов приступать к тренировкам, то приступаю. Если нет, то надо дать организму время. Ребятам, которые играют в плей-офф, в финале, порой надо и месяц головой отдыхать. Но это сейчас не мой случай. Хорошо, что у меня есть четыре-пять месяцев нормально поработать и подготовиться к новому сезону. За это время можно многое поменять и приехать не то что другим хоккеистом, но стать гораздо лучше. И это время упускать нельзя. Но у меня сейчас не тяжелые тренировки, я не выхожу на лед. Хожу в зал, подкачиваюсь», — приводит слова Марченко Sport24.

В сезоне-2022/23 регулярного чемпионата Марченко набрал 25 (21+4) очков в 59 матчах.