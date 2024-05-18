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Сегодня, 10:15

Марченко опроверг слухи о том, что Воронков хотел вернуться домой из-за тоски

Игорь Рабинер
Обозреватель
Дмитрий Воронков.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что сообщения о том, что Дмитрий Воронков собирался покинуть «Блю Джэкетс» и продолжить карьеру в России было преувеличено.

— В начале сезона ходили слухи, что Чинахов и особенно Воронков сильно скучали по России и хотели домой. Как все было на самом деле, пришлось ли вам их как-то поддерживать и успокаивать?

— Не сказал бы. Это больше раздули в прессе, мне кажется. Конечно, не могу залезть к ним в голову и знать наверняка — может, какие-то моменты и проскальзывали. Насчет Чинаха вообще такого не помню, если честно. Насчет Ворона небольшие разговоры были, но только на фоне того, что банально тяжело перестроиться и привыкнуть к другой стране. Но в какой-то момент он взял себя в руки и сказал, что все в порядке, поехали дальше. И все сразу забылось. Большой проблемы в этом точно не было. По крайней мере, внутри команды.

— Сейчас они ощущают себя комфортно?

— Конечно. Играем в двух первых звеньях, развиваемся, вместе какое-то время поиграли.

Кирилл Марченко. Русская тройка «Коламбуса», номер и совет Кучерова, ужин с Овечкиным. Большое интервью Кирилла Марченко
Кирилл Марченко
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
Дмитрий Воронков
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