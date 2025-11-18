Видео
Сегодня, 06:46

Марченко признали первой звездой игры «Коламбус» — «Монреаль», Воронкова — третьей

Павел Лопатко

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:3 Б).

25-летний Марченко сделал две результативные передачи и исполнил победный буллит. В сезоне-2025/26 у него 22 (8+14) очка в 19 матчах.

Второй звездой матча признали защитника «Коламбуса» Зака Веренски, у которого гол и результативная передача. Третьей звездой стал российский форвард «Блю Джекетс» Дмитрий Воронков, на счету которого 2 (1+1) очка.

Воронков в 19 матчах сезона-2025/26 набрал 15 (8+7) очков.

