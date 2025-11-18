Сегодня, 06:46
Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:3 Б).
25-летний Марченко сделал две результативные передачи и исполнил победный буллит. В сезоне-2025/26 у него 22 (8+14) очка в 19 матчах.
Второй звездой матча признали защитника «Коламбуса» Зака Веренски, у которого гол и результативная передача. Третьей звездой стал российский форвард «Блю Джекетс» Дмитрий Воронков, на счету которого 2 (1+1) очка.
Воронков в 19 матчах сезона-2025/26 набрал 15 (8+7) очков.