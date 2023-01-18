Марченко раскрыл детали ужина новичка в НХЛ: «Обидного ничего нет»

Российский форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко рассказал о деталях ужина новичка в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

— Я пришел из АХЛ сразу на ужин новичка, поэтому пока не платил за него. Мне придется платить в следующем году. Тут такая система. Егор Чинахов пропускает это мероприятие второй раз за два сезона. Поэтому я буду не один.

Мы выполняли веселые конкурсы. Не знаю даже стоит об этом рассказывать или нет. Нужно надеть какие-то костюмы и сделать некоторые задания на улице. Например, сфотографироваться с собакой. Обидного ничего нет.

Весной 2022 года Марченко подписал контракт с «Коламбусом» на два года. Ранее 22-летний хоккеист выступал за СКА.

В текущем сезоне россиянин провел за «Коламбус» 21 игру и забросил 9 шайб.