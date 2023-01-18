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Сегодня, 19:51

Кирилл Марченко: «Тютин помог на первом этапе, жил у него летом»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко рассказал о том, как чемпион мира Федор Тютин, выступавший за «Коламбус», «Нью-Йорк» и «Колорадо», помог ему после переезда в НХЛ.

— Мне очень помог Федор Тютин, я летом у него жил. Он нам с женой Викой помог на первом этапе. Сначала я позвонил Гаврикову, он договорился о квартире, где мы могли пожить первое время. Потом Тютин позвал к себе, мы прожили там полтора месяца. Спасибо ему огромное за всю помощь, за то, что взял под крыло. В какие-то дни он даже возил меня на тренировки.

Весной 2022 года Марченко подписал контракт с «Коламбусом» на два года. Ранее 22-летний хоккеист выступал за СКА.

В текущем сезоне НХЛ россиянин провел за «Коламбус» 21 игру и забросил 9 шайб.

Кирилл Марченко
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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