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Сегодня, 10:38

Марченко рассказал об истории появлении матрешек с российскими игроками «Коламбуса»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко рассказал, как в клубе придумали выпустить матрешки с изображением российских игроков «Блю Джэкетс».

«В ноябре, когда мы вчетвером забили в одном матче, в клубе нам сказали, что хотят провести такую акцию. Спросили, что можно сделать такого прикольного, и они думали о русских народных игрушках. Это сделали под конец сезона, реально было прикольно, всем было приятно», — приводит слова Марченко ТАСС.

«Коламбус» в апреле выпустил коллекцию матрешек с изображением Марченко, а также нападающих Дмитрия Воронкова, Егора Чинахова и защитника Ивана Проворова.

В прошедшем сезоне Марченко набрал 42 (23+19) очка в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: ТАСС
Кирилл Марченко
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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