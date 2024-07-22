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Сегодня, 12:58

Марченко рассказал, чего ждет от арбитража с «Коламбусом» по новому контракту

Виктория Кравченко
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Российский нападающий Кирилл Марченко готов к предстоящему заседанию арбитража с «Коламбусом» по поводу его контракта с клубом.

Соглашение игрока истекло по окончании сезона. Форвард не стал подписывать новое соглашение на условиях клуба и обратился в арбитраж.

«Арбитраж назначен на 31 июля, к процедуре суда я готов. Если дело дойдет до арбитража, то могу допустить обмен. Но это будем думать по ситуации, потому что еще есть около 10 дней. Потом будет видно, как пройдет арбитраж, какие будут сказаны друг другу слова», — цитирует Марченко ТАСС.

24-летний хоккеист за «Коламбус» выступает с 2022 года. В прошедшем сезоне он стал лучшим снайпером команды с 23 голами.

Источник: ТАСС
Кирилл Марченко
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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