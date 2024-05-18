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Сегодня, 09:45

Марченко рассказал об ужине с Овечкиным

Игорь Рабинер
Обозреватель
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился впечатлениями от знакомства с Александром Овечкиным.

— А с легендами — Александром Овечкиным и Евгением Малкиным — познакомиться и пообщаться успели?

— С Овечкиным успел — еще в прошлом году. С Малкиным пока просто здоровались на льду. А Саша позвал нас на ужин, когда «Коламбус» приехал в «Вашингтон». Приятные воспоминания! В основном он рассказывал истории про хоккей, народу было много.

И клюшку у него взял, для меня это событие. Стоит у меня дома, как и еще две — Кучерова и Кирилла Капризова. Следующая цель — клюшка Артемия Панарина, с которым мы хорошо общаемся. Когда или он приезжает в Коламбус, или мы в Нью-Йорк, и у него есть время, всегда ходим ужинать. А по клюшкам у меня есть целый список. Соберу их, если, конечно, ребята дадут, ха-ха!

— В детстве у вас был кумир, на которого хотели быть похожим?

— Да. Думаю, как и у всех российских пацанов — Овечкин. Стиль, голы — мне все в нем нравилось! Но в 16-17 лет, когда я уже был в МХЛ, понравился Кросби. Потом Кучеров. Но на первом месте, если взять все годы в целом, все-таки Овечкин. Так что знакомство с ним для меня стало большим событием.

Кирилл Марченко. Русская тройка «Коламбуса», номер и совет Кучерова, ужин с Овечкиным. Большое интервью Кирилла Марченко

Александр Овечкин
Кирилл Марченко
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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