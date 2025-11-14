Видео
14 ноября, 10:12

Марченко стал пятым игроком в истории «Коламбуса» с результативной серией из 10+ матчей

Алина Савинова

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (5:4).

25-летний россиянин продлил результативную серию в НХЛ до десяти игр. Как сообщает пресс-служба лиги, Марченко стал пятым игроком в истории «Коламбуса», чья результативная серия составила 10 или более матчей.

Ранее это удавалось Райану Джохансену (2 серии из 13 и 10 матчей в сезоне-2014/15), Кэму Аткинсону (12 матчей в сезоне-2018/19), Патрику Лайне (11 матчей в сезоне-2021/22) и Ар Джею Амбергеру (10 матчей в сезоне-2010/11).

Всего в этом сезоне Марченко набрал 19 (8+11) очков в 17 играх. Он выступает за «Блю Джекетс» с 2022 года.

1

  • inspire

    а Панара только в рейнджерс рекорды начал ставить?

    14.11.2025

