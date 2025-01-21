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Сегодня, 08:55

Марченко стал третьим россиянином, набравшим 50+ очков в этом сезоне НХЛ

Алина Савинова
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Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко отметился голевым пасом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (1:3). Игра команд прошла 21 января.

Это результативное действие стало для 24-летнего форварда 50-м в нынешнем сезоне. На его счету 18 голов и 32 передачи в 47 матчах.

Марченко стал третьим россиянином, которой сумел набрать 50 очков в нынешнем сезоне НХЛ. Ранее этой отметки достигли нападающий «Тампы» Никита Кучеров (68) и форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов (50).

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Кирилл Марченко
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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