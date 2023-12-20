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НХЛ

Сегодня, 09:42

Марченко — об игре с Воронковым и Чинаховым: «Когда мы вместе, это легко

Игнат Заздравин
Корреспондент
Игроки «Коламбуса».
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко прокомментировал взаимодействие в одном звене с соотечественниками Дмитрием Воронковым и Егором Чинаховым.

«Когда мы играем все вместе, это легко. Я знаю, что если я ошибусь, «Ворни» может помочь, «Чинни» поможет мне. Мы все больше уверены в себе, хотим забрасывать больше шайб и просто делать следующий шаг», — приводит слова Марченко пресс-служба Коламбуса.

23-летний россиянин оформил хет-трик в матче против «Баффало» (9:4) в регулярном чемпионате НХЛ. Чинахов отметился двумя голевыми передачами.

Егор Чинахов
Кирилл Марченко
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
Дмитрий Воронков
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